Corea del Nord, Kim Jong Un rieletto capo del Partito dei Lavoratori

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, è stato rieletto alla guida del Partito dei Lavoratori, con i delegati che gli hanno riconosciuto il merito di aver potenziato l’arsenale nucleare del Paese e rafforzato la sua posizione nella regione. Kim ha partecipato alla quarta giornata del congresso del Partito ed è stato ripetutamente applaudito e acclamato. La formazione politica ha attribuito alla sua leadership il merito di “garantire in modo affidabile” il futuro del Paese e di “rafforzare l’orgoglio e l’autostima” dei nordcoreani.