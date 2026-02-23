Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 23 febbraio 2026

Ultima ora

Corea del Nord, Kim Jong Un rieletto capo del Partito dei Lavoratori

LaPresse
LaPresse

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, è stato rieletto alla guida del Partito dei Lavoratori, con i delegati che gli hanno riconosciuto il merito di aver potenziato l’arsenale nucleare del Paese e rafforzato la sua posizione nella regione. Kim ha partecipato alla quarta giornata del congresso del Partito ed è stato ripetutamente applaudito e acclamato. La formazione politica ha attribuito alla sua leadership il merito di “garantire in modo affidabile” il futuro del Paese e di “rafforzare l’orgoglio e l’autostima” dei nordcoreani.