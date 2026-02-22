Turchia, il “Cat Museum Istanbul” celebra i gatti presenti in città

In Turchia, il “Cat Museum Istanbul” è un omaggio ai gatti più amati della città, una celebrazione dei felini attraverso l’arte. Il museo, nascosto in una stradina secondaria a pochi passi dall’iconica Torre di Galata di Istanbul, è un paradiso per gli amanti dei gatti. È stato fondato nel 2024 dall’artista grafico Fatih Dagli, che lavora nella zona da 15 anni. L’ingresso è gratuito, ma sono in vendita vari articoli per generare entrate: dai disegni di Dagli su magliette e borse di tela fino a tazze, magneti e portachiavi. La metà dei proventi viene destinata al sostegno dei gatti randagi attraverso cibo, cure mediche e altre iniziative. Oggi, 15 gatti hanno preso residenza nel museo a due piani, alcuni dei quali fungono anche da guide turistiche non ufficiali. Il museo ospita una mostra permanente, insieme a mostre temporanee a rotazione di artisti le cui opere sono anche disponibili per l’acquisto.