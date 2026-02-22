Trump alla cena dei governatori critica i dem: "In Maryland e Virginia hanno lasciato un disastro"

Donald Trump e la Fist lady Melania hanno preso parte alla tradizionale cena annuale con i governatori alla Casa Bianca. Un evento che arriva dopo una settimana di polemiche politiche e a cui non hanno partecipato i governatori democratici. Nel corso del suo discorso il presidente Usa ha criticato in particolare le amministrazioni statali di Virginia e Meryland, guidate dai democratici Abigail Spanberger e Wes Moore: “Dobbiamo sistemare il disastro che ci hanno lasciato”, ha dichiarato Trump quando ha menzionato una fuoriuscita di liquami avvenuta nel fiume Potomac vicino a Washington. “E’ incredibile cosa riescono a fare con la loro incompetenza”, ha aggiunto.