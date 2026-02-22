Riprendono le proteste in Iran, studenti in piazza: "Morte al dittatore"

Riprendono le proteste in Iran con il ritorno alle lezioni in presenza: centinaia di studenti si sono radunati negli atenei di Teheran scandendo slogan come “Libertà” e “Morte al dittatore” contro la Guida Suprema Ali Khamenei. Nella Sharif University of Technology si sono verificati scontri tra manifestanti e studenti pro-governativi, mentre l’agenzia Fars parla di una cerimonia pacifica interrotta da cori contro il regime. Mobilitazioni anche a Mashhad e alla Shahid Beheshti, nel quarantesimo giorno dall’inizio della repressione di gennaio. Gli studenti chiedono la liberazione dei compagni e docenti arrestati, mentre l’arresto del professore e attivista Yaghoub Mohammadi ha innescato nuove tensioni ad Abdanan.