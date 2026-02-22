Olimpiadi 2026, Fugatti: "Grande soddisfazione per quanto fatto, ora le Paralimpiadi"

“C’è grande soddisfazione per quanto abbiamo fatto in questo evento: la capacità organizzativa, il ruolo promozionale e del volontariato… Indubbiamente anche i numeri sportivi e i risultati degli atleti trentini, che sono stati oltre ogni previsione. Il Trentino è riuscito a essere primo attore in queste Olimpiadi 2026. Non è finita qui, perché ci attendono le Paralimpiadi. Nei prossimi giorni inizierà l’organizzazione e poi l’evento, quindi saremo ancora al centro: lo saremo con questa località e con gli atleti trentini paralimpici; anche lì c’è la possibilità di fare risultati importanti”. Così Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, a poche ore dalla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina.