Olimpiadi 2026, Buonfiglio: "Abbiamo prodotto entusiasmo diffuso, voto da 30 e lode"

“Abbiamo prodotto un entusiasmo diffuso. Questo grazie a un’ottima organizzazione dei giochi ma soprattutto grazie alle medaglie che i nostri atleti e atlete hanno conquistato. Trenta e lode: trenta come le medaglie, ma veramente la lode c’è perché ha funzionato tutto. La più grande eredità che questi Giochi lasceranno al paese è l’immagine che abbiamo dato al nostro mondo sportivo”. Sono le parole del presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine della conferenza stampa da Casa Italia a Milano, nel giorno di chiusura delle Olimpiadi invernali 2026. A chi gli chiedeva quale fosse lo spirito con cui guardare ai Giochi estivi di Los Angeles del 2028, il numero uno del Coni ha risposto: “Lavorare con attenzione e rispetto, ascoltando chi ne sa di più”.