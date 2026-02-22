New York, tempesta di neve in arrivo: dichiarato lo stato di emergenza

La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza in vista della forte tempesta che dovrebbe portare condizioni di bufera di neve nella maggior parte dello Stato di New York. “L’impatto sarà fuori dal comune, è qualcosa che dovete prendere molto sul serio”, ha detto in conferenza stampa sabato. La governatrice ha avvertito che le raffiche di vento potrebbero raggiungere le 60 miglia orarie e che in alcune zone, tra cui New York City, potrebbero ricevere oltre 30 cm di neve Potrebbe trattarsi di una tempesta storica, la vulnerabilità è grande Invitiamo le persone ad allontanarsi e a prepararsi ad affrontare una situazione molto, molto pericolosa”, ha affermato Holchu. La tempesta interesserà gran parte della zona settentrionale della East Coast, colpendo anche New Jersey, Delaware, Rhode Island e Massachusetts.