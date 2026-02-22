Napoli, droga nascosa tra le zucche: maxi sequestro di un carico proveniente da Barcellona

Maxi sequestro di droga sull’asse tra Napoli e Caserta. I carabinieri hanno individuato e sequestrato 387 chilogrammi di hashish nascosti in un autoarticolato proveniente da Barcellona. Il mezzo pesante, con targa spagnola, è stato fermato all’alba nei pressi del casello autostradale all’altezza di Capua. Alla guida un cittadino rumeno di 46 anni che, sottoposto a controllo, ha dichiarato di trasportare frutta e verdura.All’interno del container, tra arance, patate e zucche, i militari hanno però avvertito un odore sospetto. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Casoria, che hanno approfondito l’ispezione. Nel corso della perquisizione, nascosti tra le cassette di ortaggi, sono stati trovati e sequestrati complessivamente 387 chilogrammi di hashish. Sono in corso le indagini per ricostruire la filiera del traffico di stupefacenti. La posizione dell’autista è al vaglio degli inquirenti. Dai primi accertamenti, il carico illecito sarebbe stato destinato alla provincia di Caserta.