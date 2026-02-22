Iran, il presidente Pezeshkian: "Non ci piegheremo alle potenze mondiali"

Il presidente dell’Iran Masould Pezeshkian ha promesso che il suo Paese non ”si piegherà alle potenze mondiali” nonostante il rafforzamento militare degli Stati Uniti in Medio Oriente e i colloqui sul programma nucleare di Teheran. “Anche se il mondo esterno e le potenze globali ci stanno ingiustamente costringendo a sottometterci, non chineremo il capo”, ha affermato il presidente durante un incontro con gli atleti paralimpici a Teheran. Venerdì Donald Trump ha avvertito che potrebbero esserci attacchi limitati contro l’Iran, anche se il massimo diplomatico del Paese ha affermato che Teheran prevede di avere pronto un accordo nei prossimi giorni a seguito dei colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti.