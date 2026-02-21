Sentenza dazi, Gros-Pietro: "Situazione nuova, ma non come era prima"

“La sentenza di ieri ha creato una situazione nuova, ma non ha riportato la situazione a quella che era prima dei dazi. Si tratta di vedere con quali provvedimenti l’amministrazione americana reagirà, se ci saranno danni da recuperare, e questo sembrerebbe molto difficile, l’an e il quantum debeatur”. Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro a margine del congresso Assiom Forex a Venezia sulla sentenza con cui ieri la Corte suprema americana ha bocciato i dazi imposti da Donald Trump.