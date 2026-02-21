Referendum, Nordio: "Opposizioni non hanno argomentazioni"

“Credo che questa serie di contumelie e banalità che ci sono state rivolte, a cominciare dal fatto che saremmo piduisti che vogliono realizzare il progetto di Gelli o addirittura amici dei camorristi, dipendano dal fatto che l’opposizione non ha argomentazioni razionali da opporre alla riforma”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo a Bologna all’evento organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, intitolato ‘Non c’è sicurezza senza giustizia’.