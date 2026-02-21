Presidio per Iran a Milano, Gelmini: "Bene pasdaran tra i terroristi ma non è sufficiente"

“Siamo in piazza per una manifestazione importante, dalla parte dei dissidenti per dire che il regime ci ha provato a silenziare le proteste, le uccisioni, le aggressioni, le violenze, ma oggi il mondo sa, l’Italia sa, l’Europa sa e quindi abbiamo il dovere di essere dalla parte di chi anche lontano da casa forzosamente vuole contrastare il regime”. Così la parlamentare di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, a margine del presidio in solidarietà e per il futuro dell’Iran, in piazza della Scala a Milano. “Siamo qui per dire che l’omicidio di Masha Amini, il sacrificio di tante donne, di tanti uomini iraniani che hanno avuto il coraggio a costo della vita di opporsi al regime non è un sacrificio vano, quel regime deve cadere e l’Europa deve fare di più – ha proseguito Gelmini. – Bene i pasdaran fra i terroristi, ma non è sufficiente, occorrono sanzioni e quel regime deve assolutamente finire”, ha concluso.