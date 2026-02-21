Paralimpiadi 2026, Abodi: "Sconcertati dalla scelta del Comitato paralimpico, spero in un ripensamento"

“La scelta del Comitato Internazionale presa a settembre scorso è una scelta legittima perché il Comitato Internazionale Paralimpico è autonomo rispetto al Cio, che ha fatto scelte differenti. Ma nel rispetto della scelta c’è anche il diritto all’opinione e noi l’abbiamo espresso in maniera molto chiara, siamo sconcertati da questa decisione che secondo me mette in difficoltà un po’ tutto il sistema paralimpico, sta creando delle grandi difficoltà e io mi auguro che possa essere ancora rivalutata. La tutela degli atleti è fondamentale, ma la tutela anche dei sentimenti del popolo ucraino non può essere trascurata e mortificata”. Così il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della sua visita a Casa Italia a Milano a chi gli chiedeva se condividesse la decisione del Comitato Internazionale Paralimpico di consentire agli atleti russi e bielorussi di gareggiare sotto la bandiera nazionale.