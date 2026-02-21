Libano, almeno 10 vittime in attacchi israeliani: le immagini della distruzione

Almeno 10 persone sono state uccise e 24 ferite – tra cui tre bambini – negli attacchi israeliani venerdì nella valle orientale della Bekaa in Libano: lo ha riferito il Ministero della Sanità libanese. Altre due persone sono state uccise da un attacco israeliano su un campo profughi palestinese all’inizio della giornata. Israele ha affermato di aver colpito i “centri di comando” del gruppo militante libanese Hezbollah nella valle della Bekaa. Non c’è stata alcuna dichiarazione immediata da parte di Hezbollah.