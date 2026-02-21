Berlinale, Orso d'Oro a 'Yellow Letters': i protagonisti del Festival sul red carpet

“Yellow Letters” del regista tedesco Ilker Çatak ha vinto l’Orso d’Oro alla 76esima edizione della Berlinale. Il gran premio della giuria, quest’anno presieduta da Wim Wenders, è andato a “Kurtulus (Salvation)” del regista turco Emin Alper. Orso d’Argento a “Queen at Sea” di Lance Hammer. “Desidero complimentarmi con quanti a vario titolo vi hanno preso parte e congratularmi con tutti i vincitori dei premi assegnati”, ha dichiarato il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. “Non solo il festival – aggiunge – ma anche il mercato che lo affianca: la manifestazione si conferma un’importante occasione di incontro per gli operatori della nostra industria cinematografica. Quello dell’Italia nel panorama globale è un ruolo che va consolidandosi. Quest’anno la presenza dell’Italia si è contraddistinta nelle coproduzioni internazionali. Stiamo lavorando e continueremo a lavorare per aprire a sempre nuove opportunità di collaborazione con altri Paesi nella piena consapevolezza che la crescita dell’intero settore passi anche da qui”, conclude la senatrice.