Banche, Patuelli: "Bene Panetta, stabilità importante anche per l'Italia"

Dal Governatore di Bankitalia Panetta sono arrivate “ottime indicazioni e mi sembra molto importante oggi la sottolineatura autorevole che la stabilità raggiunta dalle banche italiane costituisce oggi un elemento di stabilità per l’Italia. Questo è molto importante anche perché quando le banche avevano difficoltà, tali difficoltà concorrevano con altre difficoltà sui rating delle agenzie internazionali per l’Italia. Il rafforzamento delle banche nel nostro Paese ha prodotto un aiuto all’Italia per vedere migliorate le indicazioni dei rating internazionali. E quindi ci vogliono investimenti, investimenti e investimenti; ci vogliono norme che favoriscano gli investimenti fiscalmente e ci vogliono anche incentivi che non gravino sul bilancio dello Stato, che non costino alla Repubblica italiana, ma incentivi intelligenti e innovativi che favoriscano l’afflusso di capitali internazionali in Italia e non la fuga di capitali italiani all’estero e incentivi che non costino, lo sottolineo con forte convinzione. Bisogna essere innovativi ed equilibrati anche in questo senso”. Lo ha detto il presidente di Abi Antonio Patuelli al congresso Assiom Forex a Venezia di cui Banca Ifis è main sponsor.