Bad Bunny in Brasile: folla scatenata prima del concerto di San Paolo

Folla scatenata anche in Brasile per Bad Bunny. In tantissimi si sono recati all’Allianz Parque di San Paolo per assistere al concerto dell’artista portoricano reduce dall’incredibile successo all’Halftime show del Super Bowl. La settimana successiva, gli ascolti medi di Bad Bunny su Spotify in Brasile sono aumentati del 426% rispetto alla settimana precedente. Molte canzoni hanno registrato un enorme aumento degli ascolti in streaming, con “Yo Perreo Sola” in testa alla classifica con un aumento del 2536%.