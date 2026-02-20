Immigrazione clandestina, 14 arresti tra Italia e Francia per favoreggiamento

A partire dal 16 febbraio 2026, le forze di polizia italiane e francesi hanno eseguito provvedimenti restrittivi nei confronti di 15 soggetti, indagati a vario titolo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di cui 9 localizzati in Italia e 6 in Francia. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Imperia e dalla Procure de la République di Nizza, è frutto di una collaborazione tra Squadra Mobile di Imperia, Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, Servizio Centrale Operativo e Police Nationale francese. Ha consentito di monitorare oltre 200 episodi di trasporto illecito di migranti irregolari, prevalentemente centroafricani e minorenni, attraverso auto, treni e autobus, con l’uso di documenti falsi, abiti nuovi e istruzioni per eludere i controlli.

Alcuni indagati hanno fatto nascondere i migranti in spazi pericolosi tra i vagoni ferroviari o violato i sigilli dei camion in sosta presso l’autoporto di Ventimiglia, esponendo le persone a rischio di asfissia, schiacciamento e disidratazione. Durante l’operazione sono stati sequestrati 13.400 euro ritenuti provento del traffico transfrontaliero, con prezzi variabili da 50 a 300 euro a seconda del metodo di viaggio. Le indagini hanno documentato contatti degli indagati con altre persone residenti in Italia (Roma, Milano, Torino, Bologna, Genova, Catania, Cuneo e Lampedusa) e all’estero (Regno Unito, Francia, Spagna, Germania e Lussemburgo) per facilitare ulteriori attraversamenti illegali. L’operazione rappresenta il primo risultato operativo dell’Unità di Ricerca Operativa (URO), gruppo italo-francese attivo dal febbraio 2025 per il contrasto all’immigrazione irregolare lungo il confine tra Italia e Francia.