venerdì 20 febbraio 2026

Corea del Nord, Kim Jong Un apre il congresso del Partito dei Lavoratori

LaPresse

La Corea del Nord ha aperto il suo evento politico più importante in cui il leader Kim Jong Un dovrebbe delineare la sua agenda di politica interna ed estera per i prossimi cinque anni. L’emittente statale KRT ha mostrato il video del nono congresso del Partito dei Lavoratori al potere nel Nord, iniziato giovedì. I media nordcoreani non ne hanno parlato il giorno stesso dell’accaduto, bensì il giorno dopo, ma al giorno d’oggi è normale nella Corea del Nord. Kim Jong Un ha tenuto un discorso di apertura relativamente breve, in cui ha menzionato i problemi del passato e ha affermato che ora l’economia sta andando meglio. Gli osservatori esterni attenderanno maggiori dettagli sui piani futuri per l’economia e le relazioni internazionali. La Corea del Nord rimane per lo più chiusa al resto del mondo e per la maggior parte degli outsider non è possibile confermare la realtà all’interno del paese. La durata del congresso di quest’anno non è stata annunciata. La Corea del Nord ha già tenuto due congressi sotto il governo di Kim Jong Un, dopo più di trent’anni in cui l’incontro non è mai stato convocato.