Olimpiadi 2026, Sala: “A Milano palazzetto del ghiaccio”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala annuncia che la città avrà una struttura per ospitare le gare di hockey e pattinaggio di figura. “La via della Fiera ci appare la più logica perché in tempi rapidi ha preparato gli impianti olimpici. Il presidente di Fondazione Fiera si è convinto che questo è un buon investimento per loro. I primi due anni sono due anni di start up, poi si può fare reddito dando la possibilità a bambini, ragazzi e adulti di pattinare tutto l’anno. Il progetto sarà in due fasi, la prima provvisoria in uno degli spazi di fiera, il secondo la costruzione di un palazzetto del ghiaccio. La prima sarà simile a quello che abbiamo visto fare per le Olimpiadi e si potrà fare in questi mesi e arrivare alla partenza del prossimo campionato con l’impianto pronto. Per il palazzetto ci vorranno due anni e mezzo, tre anni”, ha affermato Sala.