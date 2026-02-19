Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea: le immagini storiche

L’ex principe Andrea da bambino insieme alla famiglia reale a Balmoral, nel Regno Unito, il matrimonio con Sarah Ferguson, l’incontro con il principe ereditario del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa. Sono alcune delle immagini storiche che vedono protagonista Andrea Mountbatten-Windsor, arrestato con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica, in relazione al suo legame con Jeffrey Epstein. Momenti condivisi con la famiglia reale fino alle assenze a Buckingham Palace durante il Giubileo di platino della Regina e a Natale del 2024 a Sandringham.