Board Of Peace, Trump entra nella sala sulle note della cover di Gloria di Tozzi

Al Board of Peace per Gaza a Washington Donald Trump entra nella sala dove gli altri leader lo attendono per la foto di famiglia del summit, sulle note della cover di ‘Gloria’ di Umberto Tozzi, cantata da Laura Branigan. Poi parte ‘November Rain’ dei Guns’n’Roses. Il presidente Usa è accompagnato dal vicepresidente JD Vance, dal segretario di Stato Marco Rubio e dall’inviato Steve Witkoff. Poi si mette in posa con il gruppo e si rivolge ai presenti: “Mi sa che dobbiamo sorridere, perché ci sia un buon accordo. Piace a tutti la musica? È buona musica”.