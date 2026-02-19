Accesso Archivi

giovedì 19 febbraio 2026

Board of Peace, Trump annuncia partnership con la Fifa

LaPresse
LaPresse

Donald Trump ha elogiato la FIFA per aver partecipato al Board of Peace convocato a Washington e nel farlo ha annunciato una partnership con la Federazione di calcio, che, stando al capo della Casa Bianca, “contribuirà a raccogliere 75 milioni di dollari per progetti a Gaza“, per lo più legati proprio allo sport. Trump non ha potuto fare a meno di ricordare che la FIFA è stata la prima a riconoscergli un premio per la pace e ci ha scherzato su: “Penso che abbiano visto che sono stato fregato dalla Norvegia”, ha detto. La FIFA si è impegnata a spendere 50 milioni di dollari per un nuovo stadio a Gaza e ha anche promesso altri 2,5 milioni di dollari per cinque campi da calcio regolamentari aggiuntivi.