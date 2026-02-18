Usa, incendi fuori controllo in Oklahoma: abitanti evacuati

Due grandi incendi stanno bruciando nel Panhandle dell’Oklahoma: il più esteso si trova vicino a Beaver e copre circa 60 chilometri quadrati, mentre un secondo incendio, nei pressi di Hooker, ha un’estensione attualmente non determinata. Entrambi gli incendi sono fuori controllo e vengono spinti verso nord, in direzione del Kansas, da raffiche di vento fino a 105 chilometri orari. Le autorità forestali dell’Oklahoma hanno diramato diverse allerte, provocando evacuazioni e la chiusura di autostrade nella parte occidentale dello Stato.