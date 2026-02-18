Squalo ripreso per la prima volta nelle profondità dell'Antartide

Un insolito spettacolo si è parato davanti ai ricercatori del Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre, che studiano la vita nelle zone più profonde degli oceani del mondo: uno squalo è stato ripreso dalle telecamere mentre nuotava lentamente nei fondali gelidi dell’Antartide. L’esemplare, con una lunghezza stimata tra i 3 e i 4 metri, è stato filmato nel gennaio 2025 al largo delle South Shetland Islands, vicino alla Penisola Antartica. Si tratta di un’area ben all’interno dei confini dell’Oceano Antartico, noto anche come Oceano Australe, definito come l’area situata al di sotto del 60° parallelo sud. Molti esperti ritenevano che gli squali non esistessero nelle gelide acque dell’Antartide o non fossero in grado di resistere a temperature così basse. Il centro ha concesso all’Associated Press il permesso di pubblicare le immagini. Lo squalo si trovava a 490 metri di profondità, dove la temperatura dell’acqua è prossima allo zero, pari a 1,27 gradi Celsius. Nell’inquadratura appare immobile sul fondale anche una razza, apparentemente indisturbata dal passaggio dello squalo. La presenza della razza non ha sorpreso gli scienziati, poiché si sapeva già che il suo areale si estende così a sud. Il cambiamento climatico e il riscaldamento degli oceani potrebbero potenzialmente spingere gli squali verso le acque più fredde dell’emisfero australe, ma esistono pochi dati sui cambiamenti dell’areale in prossimità dell’Antartide a causa dell’isolamento della regione.