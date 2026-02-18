Olimpiadi 2026, a Cortina tifosi pazzi per le frittelle di mele del Martedì Grasso

Gli appassionati delle Olimpiadi invernali che affollano le strade di Cortina d’Ampezzo hanno ricevuto una dolce sorpresa martedì: le frittelle di mele. A differenza di altri dolci italiani che si trovano tutto l’anno nelle vetrine delle pasticcerie, sono legate all’ultimo giorno di Carnevale, il Martedì Grasso, quando la gente consumava cibi grassi prima di iniziare la Quaresima. “La caratteristica di questo dolce è che deve essere consumato appena preparato”, spiega il pasticcere Massimo Alverà. “È fritto, quindi deve mantenere la croccantezza sia della pastella che lo ricopre che della mela all’interno”, aggiunge. Le frittelle di mele devono essere preparate al momento e consumate rapidamente perché, raffreddandosi, la crosta croccante inizia ad ammorbidirsi. Gli anelli di mela vengono immersi in una pastella tradizionale, che include olio extravergine di oliva e un po’ di birra, e fritti in olio di arachidi, producendo un guscio croccante che sigilla la morbidezza della frutta e crea un equilibrio tra le due consistenze. A gustare e apprezzare le frittelle a Cortina c’erano anche i genitori della giocatrice di curling della nazionale italiana Marta Lo Deserto, Alessandro Lo Deserto e Lorena Sottsass.