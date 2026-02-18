Milano Cortina, Conti e Macii: "Superata rottura con maturità, ora più forti di prima"

“Ci vuole tanta maturità e penso che l’abbiamo dimostrato, abbiamo avuto sicuramente un anno molto difficile di riassestamento dei nostri equilibri che però ci ha portato a essere ancora più in alto. Abbiamo un bellissimo rapporto adesso, ci sosteniamo molto di più, anche le discussioni sono molte meno. Penso che alla base di tutto ci sia bisogno di una grande maturità e voglia di far andare bene le cose”. Lo ha detto Sara Conti, bronzo nel pattinaggio di figura conquistato con il team italiano ai Giochi di Milano Cortina, a margine della visita a Casa Italia. L’azzurra ha gareggiato, tra gli altri, con il compagno di squadra Nicolò Macii, con cui fino al 2023 ha condiviso anche una relazione. Proprio sul come i due hanno gestito il loro rapporto professionale dopo la rottura è intervenuto anche Macii: “Io credo che ci voglia molta dedizione al lavoro, noi abbiamo molta stima l’uno dell’altro in pista e fuori, ma sappiamo quanto vogliamo e quindi abbiamo deciso di lottare insieme e siamo usciti da questa cosa più forti di prima”.