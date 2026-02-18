Iran, il presidente Pezeshkian: "Non perseguiamo l'arma nucleare"

Lunedì, alla vigilia degli incontri a Ginevra, in Svizzera, tra delegati iraniani e statunitensi, il presidente del regime di Teheran, Masoud Pezeshkian, ha affermato in un’intervista che il suo Paese non sta perseguendo l’arma nucleare e che non lo farà nemmeno in futuro. “Se vogliono sinceramente che l’Iran non possieda armi nucleari, siamo pronti ad accettare qualsiasi misura di verifica richiedano”, ha dichiarato Pezeshkian. Le sue affermazioni sono in linea con quanto Teheran ha sempre sostenuto e cioè che il proprio programma nucleare ha scopi pacifici.