Caivano, tenta di rapire bimbo in un supermercato: arrestato

Ubriaco, ha tentato di rapire un bambino di 5 anni che era in compagnia della madre in un supermercato. È successo a Caivano, in provincia di Napoli, dove l’uomo, un 45enne di nazionalità ghanese, messo in fuga dai presenti, è stato poi arrestato dai Carabinieri della compagnia di Caivano, che hanno ricostruito l’accaduto grazie alle telecamere di sorveglianza. Il 45enne deve rispondere di tentato sequestro di persona. Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, la donna stava facendo la spesa nel supermercato in compagnia di una conoscente e dei loro figli di 5 e 8 anni. Mentre uscivano e si trovavano all’altezza della porta scorrevole, il 45enne, che era in compagnia di altre due persone, si è avvicinato a loro visibilmente ubriaco e si è rivolto alla donna dicendole: “Questo non è tuo figlio, dammelo”, riferendosi al bimbo di 5 anni. La donna inizialmente non ha realizzato quanto stava accadendo e l’uomo si è avvicinato al bambino, tentando di prenderlo in braccio. È intervenuta anche l’amica della donna che si è frapposta. La madre ha messo il proprio figlio dietro di sé ed è entrata nel supermercato all’altezza delle casse. L’uomo l’ha seguita e anche all’interno del supermercato ha provato ad afferrare il bambino. È intervenuta una cassiera che ha fatto da scudo tra le urla dei protagonisti della vicenda. L’uomo quindi è scappato e si è allontanato. Dopo l’arrivo del padre del bimbo, la coppia e il piccolo sono tornati a casa, ancora sotto choc. Qui sono intervenuti i Carabinieri che nel frattempo hanno ricostruito l’accaduto grazie alle immagini delle telecamere. La donna in lacrime ha quindi raccontato loro quegli attimi di paura. I militari hanno trovato il 45enne che ancora bazzicava nei pressi del supermercato e lo hanno arrestato per tentato sequestro di persona. Il 45enne è stato portato in carcere.