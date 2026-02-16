Accesso Archivi

lunedì 16 febbraio 2026

SpaceX, lanciato da Cape Canaveral il razzo Falcon 89 con 29 satelliti Starlink

LaPresse
SpaceX ha lanciato lunedì mattina un razzo vettore di primo stadio da Cape Canaveral, in Florida.
Dopo la separazione degli stadi, il primo stadio è atterrato sulla nave drone A Shortfall of Gravitas, ormeggiata nell’Oceano Atlantico. Il Falcon 9 di SpaceX ha l’obiettivo di lanciare 29 satelliti Starlink nell’orbita terrestre bassa. È stato il decimo volo per il razzo vettore di primo stadio nell’ambito della missione.