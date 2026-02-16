Olimpiadi 2026, Sala: "Poco spirito olimpico in città? lo dice chi vive a Roma"

“Poco spirito olimpico a Milano? Non è vero, lo dice chi vive a Roma”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un appuntamento a Casa Italia in Triennale a Milano. A chi gli chiedeva se fosse dispiaciuto della scarsa presenza del governo in città, in particolare della premier Giorgia Meloni, Sala ha risposto: “È una scelta loro, io sarei felice venissero tutti a prescindere dallo schieramento politico e del ruolo perché è un momento di festa. Immagino che abbiano agende molto complesse”.