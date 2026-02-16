Nuovo appello di Savannah Guthrie ai rapitori della madre: "Non è mai troppo tardi"

La conduttrice Nbc Savannah Guthrie ha pubblicato su Instagram un video-appello rivolto ai rapitori della madre o a chiunque sappia dove si trovi, invitandoli a “fare la cosa giusta”. La conduttrice ha ribadito di credere “nel bene essenziale di ogni essere umano”. Intanto l’FBI ha riferito che un guanto con tracce di Dna, trovato a pochi chilometri dall’abitazione della donna in Arizona, sarebbe compatibile con quelli indossati da una persona mascherata vista fuori casa la notte della scomparsa. Le ricerche di Nancy Guthrie, 84 anni, entrano nella terza settimana: la donna è stata vista l’ultima volta il 31 gennaio. Davanti alla casa sono state trovate tracce di sangue, mentre presunte richieste di riscatto inviate ai media non hanno avuto seguito dopo due scadenze superate.