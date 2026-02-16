Navalny, omaggio a Mosca a due anni dalla morte

A due anni dalla morte di Alexei Navalny in una colonia penale artica, parenti e sostenitori si sono riuniti davanti alla sua tomba a Mosca per rendergli omaggio. Anche rappresentanti di ambasciate straniere hanno deposto fiori in sua memoria. Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi hanno reso noto che test di laboratorio europei confermano l’avvelenamento con epibatidina, una rara tossina. La madre, Lyudmila Navalnaya, ha chiesto giustizia accanto alla tomba del figlio: “Sappiamo con cosa è stato avvelenato. Vogliamo conoscere tutti i nomi dei responsabili”.