Inter-Juventus, Marotta: "Gesto Bastoni non leale, ma su di lui gogna mediatica"

“La nostra posizione è semplicissima, sono qua perché abbiamo notato che c’è stata una presa di posizione mediatica veramente esagerata rispetto a quello che è accaduto”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, arrivando in Lega Calcio per l’assemblea odierna, a proposito delle polemiche per la simulazione di Alessandro Bastoni che ha portato all’espulsione del difensore della Juventus Pierre Kalulu nel derby d’Italia di sabato sera. “In primis (Bastoni) è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quello che è successo. Parliamo di un giocatore di 26 anni che ha fatto più di 300 partite in Serie A, che non si è mai reso protagonista di fatti clamorosi. Un ragazzo che rappresenta un patrimonio della nostra nazionale. Alcuni addirittura mettono in dubbio la sua presenza alle prossime convocazioni, che veramente non è un danno, è ingiusto, assolutamente ingiusto”, ha aggiunto.

“Ci troviamo davanti a un errore, certamente, ma chi non ha fatto errori? Quando si parla di simulazione siamo davanti a un fatto, a mio giudizio, ordinario, non straordinario, sicuramente deprecabile, perché probabilmente è stato esagerato, legato a fattori concomitanti, perché c’è il braccio del giocatore della Juventus, c’è un fischio immediato da parte dell’arbitro. Tutto questo l’ha portato a una presa di posizione, una decisione sbagliata”, ha dichiarato Marotta. “Questa classe arbitrale c’era anche l’anno scorso. Noi Inter abbiamo perso lo scudetto per un punto. In occasione di Inter-Roma fu riconosciuto, a posteriori, un clamoroso calcio di rigore a nostro favore, che avrebbe potuto determinare l’esito del campionato. Noi ci siamo attenuti a quelle che erano delle decisioni”, ha concluso.