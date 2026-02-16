Hong Kong, mercato dei fiori affollato alla vigilia del Capodanno Lunare

Lunedì i cittadini hanno affollato i mercati di Hong Kong per acquistare fiori in vista del Capodanno lunare. È tradizione acquistare fiori per decorare le case in occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno. Gli abitanti della città si sono riversati nei pressi del sobborgo di Mong Kok, dove decine di venditori di fiori sono presenti tutto l’anno. I fiori e gli arbusti sono apprezzati perché associati alla fortuna e simboleggiano il passaggio dal passato al futuro. Il vecchio mercato dei fiori, tuttavia, potrebbe affrontare un grande cambiamento, poiché il governo ha in programma di riqualificare l’area. Il Capodanno lunare del Cavallo inizia martedì 17 febbraio.