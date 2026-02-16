Corea del Nord, Kim Jong Un inaugura quartiere residenziale per le famiglie dei soldati uccisi in Ucraina

In Corea del Nord, un sorridente Kim Jong Un ha inaugurato nelle scorse ore un nuovo quartiere residenziale a Pyongyang. Gli appartamenti sono destinati alle famiglie dei soldati nordcoreani uccisi in Ucraina al fianco degli alleati russi. Rigorosamente accompagnato dalla figlia Kim Ju Ae, il leader ha visitato alcune delle nuove case e incontrato i futuri occupanti, promettendo di ripagare i “giovani martiri” che “hanno sacrificato tutto per la loro patria”. Negli ultimi mesi, la Corea del Nord ha intensificato la propaganda che glorifica le truppe schierate per combattere nella guerra della Russia contro l’Ucraina: ha istituito un muro commemorativo e costruito un museo. Gli analisti credono che l’operazione rappresenti un tentativo di rafforzare l’unità interna e frenare il potenziale malcontento pubblico.