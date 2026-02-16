Cannavaro: "Bastoni via da Nazionale? No, cose sempre successe"

“Bastoni via dalla Nazionale? Perché mai non dovrebbe andare? Sono cose che succedono e ci sono sempre state in campo, ci sono gli attrezzi per verificarle”. Lo ha detto l’ex capitano della Nazionale Fabio Cannavaro, a margine di un appuntamento a Milano. “Fin quando c’è il Var bisogna utilizzarlo, al di là di chi ha sbagliato, se c’è uno strumento che per anni è stato evocato bisogna utilizzarlo sempre. Non bisogna cambiare il protocollo l’anno prossimo ma va fatto adesso, perché è un peccato che si rovinino delle partite per degli errori che possono condizionare l’andamento del campionato”, ha concluso Cannavaro.