Usa, segretario di Stato Rubio atterra a Budapest dopo la tappa in Slovacchia

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato domenica in Ungheria, dopo una giornata trascorsa in Slovacchia nell’ambito delle visite volte a rafforzare i legami tra i due paesi dell’Europa centrale e gli Stati Uniti. La visita fa seguito al discorso di Rubio all’annuale Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove sabato ha offerto un messaggio rassicurante agli alleati dell’America, assumendo un tono meno aggressivo ma comunque fermo sull’intenzione dell’amministrazione di rimodellare l’alleanza transatlantica e spingere le sue priorità dopo più di un anno di retorica spesso ostile del presidente Donald Trump nei confronti degli alleati tradizionali. Nel suo discorso alla conferenza, Rubio ha affermato che la fine dell’era transatlantica “non è né il nostro obiettivo né il nostro desiderio”, aggiungendo che “la nostra casa potrebbe essere nell’emisfero occidentale, ma saremo sempre figli dell’Europa”.