Conferenza di Monaco, Rubio: "Fine era transatlantica non è nostro obiettivo"

Alla Conferenza di Monaco è la giornata di Marco Rubio. Il segretario di Stato americano ha parlato con toni rassicuranti all’Europa: “La fine dell’era transatlantica non è né il nostro obiettivo né il nostro desiderio”, ha detto, rispondendo al duro intervento tenuto ieri dal cancelliere tedesco, Friedrich Merz. “Teniamo profondamente al vostro futuro, crediamo che l’Europa debba sopravvivere”, ha aggiunto. Alla fine del suo discorso, il pubblico nella sala della conferenza ha tributato a Rubio una standing ovation.