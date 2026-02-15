Ucraina, Kallas attacca Mosca: “Russia non è superpotenza, economia distrutta”

(LaPresse) Alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, l’Alta rappresentante dell’Unione Europea per la politica estera e la sicurezza, Kaja Kallas, ha dichiarato che la Russia non può essere considerata una superpotenza. Dopo oltre dieci anni di conflitto, inclusi quattro anni di guerra su vasta scala in Ucraina, Mosca avrebbe superato solo di poco le linee del 2014, pagando – secondo Kallas – un costo di 1,2 milioni di vittime. Kallas ha descritto la Russia come un Paese indebolito, con l’economia in difficoltà, scollegato dai mercati energetici europei e con cittadini in fuga. Secondo l’Alta rappresentante, la minaccia più grande oggi è che Mosca possa ottenere più risultati al tavolo dei negoziati di quanti ne abbia ottenuti sul campo di battaglia. Kallas ha sottolineato che le richieste massimaliste russe non possono ricevere risposte minimaliste: se si ipotizzano limiti all’esercito ucraino, ha detto, dovrebbero valere anche per la Russia, che inoltre dovrebbe pagare per i danni causati in Ucraina.