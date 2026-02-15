Spagna, i danni della tempesta Oriana: strade allagate, tetti divelti e alberi caduti

(LaPresse) In Spagna la tempesta Oriana ha provocato gravi disagi in tutta la penisola iberica, causando lo straripamento del fiume Duero e venti fortissimi che hanno colpito la parte centrale e orientale del Paese. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per rimuovere rami caduti e evacuare i residenti rimasti isolati. Nella provincia di Badajoz, quattro persone sono state soccorse nella zona del canale di Montijo, insieme ai loro animali, dopo aver trascorso diversi giorni isolate senza scorte. A Castellón (Valencia) e a Madrid, i servizi di emergenza hanno gestito numerosi incidenti legati al vento: nella capitale spagnola sono stati registrati 1.279 interventi, di cui 487 affidati ai vigili del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati feriti. I pompieri hanno messo in sicurezza rami e elementi instabili dalle facciate degli edifici per prevenire ulteriori danni, mentre a Murcia le raffiche hanno provocato la caduta di cornici e altri elementi strutturali, richiedendo nuovi interventi. Le autorità mantengono lo stato di allerta e invitano i cittadini a prestare attenzione e seguire le raccomandazioni ufficiali in materia di sicurezza, mentre la tempesta Oriana continua a interessare vaste aree del Paese.