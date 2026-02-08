Spagna, in Andalusia evacuati 11.000 residenti per il maltempo

Ampie zone della Spagna meridionale colpite da violente tempeste. In Andalusia sono stati evacuati fino a 11.000 residenti. Un comitato di esperti, composto da geologi e idrologi, sta valutando la stabilità del terreno per determinare se i residenti evacuati possano tornare in sicurezza nelle loro case. Accompagnati dagli agenti della Guardia Civil, i residenti sono entrati per raccogliere effetti personali, vestiti, documenti e animali domestici che non era stato possibile evacuare in precedenza. L’allerta in Andalusia rimane in vigore a causa dei forti venti costieri e delle intense piogge. Secondo l’agenzia meteorologica statale, lunedì le precipitazioni dovrebbero intensificarsi nuovamente. Nel frattempo, in Estremadura, la regione al confine con il Portogallo, le autorità stanno affrontando non solo forti piogge e l’innalzamento del livello dei fiumi, ma anche nevicate che hanno costretto alla chiusura delle strade e all’uso delle catene da neve.