In Nepal si celebra il Festival di Shivaratri: vecchi e giovani indù fumano cannabis

(LaPresse) Santoni indù e devoti, per lo più giovani, hanno celebrato il festival di Shivaratri a Kathmandu, capitale del Nepal. Tutti hanno festeggiato fumando cannabis visto il legame con Shiva, spesso raffigurato mentre fuma erba. La marijuana è solitamente vietata nel Paese dell’Asia meridionale, ma vengono fatte delle eccezioni come le celebrazioni di Shiva. I devoti hanno pregato e ballato al ritmo dei canti religiosi nel tempio, un punto di riferimento per gli indù che costituiscono circa l’81% della popolazione nepalese.