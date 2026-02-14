Usa, Alexandra Ocasio-Cortez: "La classe operaia si è sentita tradita dai Democratici"

Alexandra Ocasio-Cortez, membro della Camera dei rappresentanti per lo Stato di New York, lancia delle frecciate al Partito democratico e in particolare all’assetto politico dem di qualche anno fa. “Sono stata eletta per la prima volta nel 2018, quando lavoravo come cameriera a New York City. Non avevo un’assicurazione sanitaria, non riuscivo a pagare l’affitto e vedevo costantemente un partito che difendeva l’élite, un partito democratico che diceva ai lavoratori che tutto andava bene, quando in realtà non era così”, ha detto la politica dem durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Deridevano molte delle richieste su cui avevo basato la mia campagna elettorale. Dicevano che il salario minimo di 15 dollari all’ora era troppo alto. L’idea di college e università pubbliche gratuite era troppo ambiziosa, l’estensione dell’assicurazione sanitaria era estrema. Queste sono tutte cose su cui io, come cameriera, avevo basato la mia campagna elettorale e che erano state i principali punti dolenti della mia vita. E poi hanno detto che dovevamo ascoltare di più la classe operaia”, ha aggiunto. “Penso che questo riassuma gran parte del tradimento che la classe operaia negli Stati Uniti ha sentito. Ma da allora abbiamo anche fatto molta strada e abbiamo farne ancora”.