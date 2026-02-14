Ucraina, attacco con i droni su Odessa: morta un'anziana

Un attacco di droni ha ucciso una persona in Ucraina, hanno detto sabato i funzionari, in vista dei nuovi colloqui della prossima settimana volti a porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Una donna anziana è morta quando un drone ha colpito un edificio residenziale nella città portuale di Odessa, sul Mar Nero, ha riferito il servizio di emergenza statale dell’Ucraina. Nel frattempo, la prossima settimana a Ginevra si svolgerà un altro ciclo di colloqui mediati dagli Stati Uniti tra gli inviati di Russia e Ucraina, hanno detto venerdì funzionari a Mosca e Kiev.