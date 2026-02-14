Torino, Lazzi (Fiom): "Ci battiamo per il rilancio della città"

“Oggi siamo qui perché ci stiamo battendo per il rilancio di Torino. Torino è da anni che è in sofferenza, e quelli che patiscono di più sono le lavoratrici e i lavoratori, che hanno visto il loro posto di lavoro volar via, che sono in cassa integrazione da anni, e quindi c’è bisogno di un piano complessivo di rilancio”. Lo ha detto Edi Lazzi, segretario generale della Fiom Torino, a margine della manifestazione per il rilancio economico e industriale ‘Innamorati di Torino’. “Sono 20 anni – ha aggiunto – che ci battiamo come Fiom contro il declino denunciando quello che sta avvenendo e provando a trovare delle alternative e fare delle proposte. Poi il sindacato non ha la bacchetta magica. Serve che le istituzioni, la politica, il governo abbiano delle idee. E anche le imprese si devono prendere le loro responsabilità.E invece in questi anni hanno assecondato il fatto che la più grande industria , cioè la Fiat, se ne andasse da Torino lasciando soli i lavoratori. Noi siamo arrivati sul ciglio del baratro: vogliamo fermarci non per noi ma per tutta la città, perché salvare Torino è ancora possibile”, ha concluso.