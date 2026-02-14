Torino, a corteo Fiom il sindaco Lo Russo: "Reindustrializzazione è priorità"

“Siamo qui oggi in piazza al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per testimoniare la vicinanza e il sostegno a questa che è una questione molto importante per questo territorio. Occorre cambiare rapidamente passo, dobbiamo avere un tavolo in cui il governo e il ministero dello Sviluppo economico mettano giù strumenti concreti per fare in modo che il processo di reindustrializzazione avvenga quanto prima, a tutela dei lavoratori e a sostegno dello sviluppo del territorio. Questa è una priorità per questo territorio e dunque anche per l’intero Nord Ovest e per il Paese”. Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine del corteo ‘Innamorati di Torino’, manifestazione per il rilancio economico e industriale.