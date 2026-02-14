Referendum, Lollobrigida: "Gratteri? Bisogna ascoltare Barbera, a Italia serve riforma"

“Penso che sulle parole di Gratteri bisogna ascoltare Barbera, che non lo ha definito. Credo che le persone possano decidere liberamente. Spero che sinceramente lo facciano nel merito. L’Italia ha bisogno di una riforma della giustizia, anche sulla base di quello che è accaduto nel tempo. Noi siamo molto ottimisti sul fatto che nel merito della riforma prevalgano le ragioni per cui si vuole riportare gli equilibri costituzionali alla loro giustizia”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, all’esterno del centro congressi nazionale Spazio Eventi a Roma, dove è in corso la direzione nazionale di Fratelli d’Italia.