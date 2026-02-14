Referendum, Donzelli (FdI): "Ok direzione partito a odg, non politicizzeremo"

“La direzione nazionale di Fdi ha approvato all’unanimità un ordine del giorno sul tema del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia“. Lo ha riferito Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito, al termine della riunione che si è svolta a Roma. “Nell’ordine del giorno il partito rimarca che non politicizzeremo il confronto anche per dare la possibilità a tutti coloro – e sono tanti anche di sinistra – di sostenere con serenità le giuste motivazioni del sì al referendum e quindi non sarà una sfida destra contro sinistra. Anche FdI sarà impegnato come partito con tutti i nostri dirigenti pancia a terra per spiegare i motivi della riforma ed entrare nel merito perché è la strada migliore. Faremo eventi in tutta Italia per spiegare le ragioni della riforma. Giorgia Meloni? La premier ha parlato di riforma della giustizia anche nella conferenza di inizio anno, non si è mai nascosta”, ha concluso.