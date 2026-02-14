Olimpiadi 2026, Zelensky incontra Heraskevych a Monaco

A Monaco, dove si è recato per la Conferenza sulla sicurezza, Volodymyr Zelensky ha incontrato Vladyslav Heraskevych, l’atleta ucraino di skeleton squalificato nei giorni scorsi dal Comitato Olimpico Nazionale per essersi rifiutato di gareggiare con un casco diverso da quello che aveva deciso di indossare, su cui c’erano i volti di alcuni sportivi di Kiev uccisi in guerra dalla Russia.

“Siamo orgogliosi di te per questa posizione onorevole”, gli ha detto Zelensky dopo avergli stretto la mano.

“Continuo a credere che non abbiamo infranto alcuna regola”, ha risposto Heraskevych. “Sono certo che dimostreremo al mondo e al Cio che avevamo ragione”. L’atleta ha poi ricevuto una medaglia al valore per il suo gesto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.